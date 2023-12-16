Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi, Lefkoşa Caddesi'nde meydana geldi. Orhaneli ilçesinden kent merkezi istikametine ilerleyen Aydın Kayır yönetimindeki 16 N 0219 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprünün demir korkuluklarını parçalayıp, yaklaşık 7 metre yükseklikten Nilüfer Çayı'na uçtu.

Çaya uçan otomobil demir yığınına dönerken, araçta sıkışan Damla Ceylan ile sürücü Aydın Kayır, Muharrem Nari ve Hatice Yöne, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Damla Ceylan'ın kurtarılması için çalışma başlatırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı 3 kişi ise çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

AFAD ve itfaiye ekipleri istinat duvarından çaya merdivenle inerek otomobilde sıkışan Damla Ceylan'ı yaklaşık 1 saat süren çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarıp, sağlık görevlilerine teslim etti.

Damla Ceylan, ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Damla Ceylan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer 3 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı