 Bursa'da çarpışan araçlardan biri dereye uçtu, 8 kişinin yaralandığı olayda can pazarı yaşandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

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Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Gürsu ilçesi Serme ve Karahıdır Bağlantı Köprüsü'nde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka otomobil ile başka bir araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kaza sonrası otomobillerden biri sulama kanalına uçarken olay yerinde can pazarı yaşandı.

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Sesi duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen Jandarma timleri bölgede güvenlik önlemi alırken sulama kanalında bulunan yaralılar teker teker çıkartıldı. Eren B.(21), Yağmur B.(11), Şenay B.(44), Ali T.(19) Mehmet N. (19) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 5'inin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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Öte yandan, son iki günde Bursa'da meydana gelen 3 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.
Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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Kaynak: İHA