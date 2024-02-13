Yenişehir Ziraat Odası'nın emekli olamayan çiftçilere yönelik emeklilik haklarıyla ilgili yaptığı düzenlemeye tepki gösteren çiftçiler, Ziraat Odası binası önünde bir protesto eylemi düzenledi. Çiftçiler, emeklilik haklarının ellerinden alındığı iddiasıyla taleplerini dile getirdi.

Protesto sırasında çiftçiler, Ziraat Odası binasının önüne gübre atarak tepkilerini gösterdi. Çiftçiler "Biz bugün eylem yapmak için geldik. 25 yıldır Bağ-kur ödememize rağmen emekli olamıyoruz. Bizim gibi 5000 kişi var. 1 yıldır para alcağımız yerde mahkemelerde sürünüyoruz. 10 yılımızı sildiler. Sadi Aktaş utanmadan köyümüze oy istemeye geliyor. Önce buradaki işi bitirsin, sonra gelsin. " dedi.