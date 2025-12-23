İşte bugün Bursa’da vefat edenler ve toprağa verilenler:
1. İsmail SÜMER
Anne adı: Ayşe
Baba adı: Ömer Osman
Doğum yılı: 1956
2. Semiha ŞAHİN
Anne adı: Kadriye
Baba adı: Sadettin
Doğum yılı: 1976
Mahalle adı: Sakarya Mah.
3. Hüseyin YILMAZ
Anne adı: Selver
Baba adı: Mehmet
Doğum yılı: 1937
Mahalle adı: Duaçınarı Mah.
4. Aslan BAYYİĞİT
Anne adı: Kadriye
Baba adı: Halil
Doğum yılı: 1965
Mahalle adı: Çataltepe Mah.
Mezarlık bilgisi: Çataltepe Mezarlığı
5. Nüsrettin BOZKURT
Anne adı: Meyrem
Baba adı: Mirza
Doğum yılı: 1966
Mahalle adı: Akçağlayan Mah.
Mezarlık bilgisi: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı
6. Mehmet ÇETİN
Anne adı: Telli
Baba adı: Ömer
Doğum yılı: 1940
7. Mehmet AKGÜL
Anne adı: Hazel
Baba adı: Bekir
Doğum yılı: 1944
Mahalle adı: Ortabağlar Mah.
Mezarlık bilgisi: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı
8. Suna ÇORLU
Anne adı: Fatma
Baba adı: Salih
Doğum yılı: 1965
Mahalle adı: Konak Mah.
Mezarlık bilgisi: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı
9. Güngör AKGÜN
Anne adı: İsmet
Baba adı: Ramiz
Doğum yılı: 1967
Mahalle adı: Halitpaşa Mah.
10. Sabri YILMAZ
Anne adı: Sabriye
Baba adı: Halil İbrahim
Doğum yılı: 1954
Mahalle adı: Baruthane Mah.
11. Selma ÖZTÜRK
Anne adı: Ayşe
Baba adı: Mehmet
Doğum yılı: 1952
Mahalle adı: Beşevler Mah.
Mezarlık bilgisi: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı
12. Sultan CEYLAN
Anne adı: Elife
Baba adı: Mustafa Remzi
Doğum yılı: 1963
13. Kemal YAZLI
Anne adı: Peruz
Baba adı: Sadık
Doğum yılı: 1956
Mahalle adı: Yunuseli Mah.
14. Gülfidan ÇÜRÜK
Anne adı: Kıymet
Baba adı: Hüseyin
Doğum yılı: 1969
Mahalle adı: Arabayatağı Mah.
Mezarlık bilgisi: YILDIRIM / Arabayatağı Mezarlığı
15. Muharrem ARI
Anne adı: Nazire
Baba adı: Mehmet
Doğum yılı: 1942
Mahalle adı: Karaköy Mah.
Mezarlık bilgisi: MUSTAFAKEMALPAŞA / KARAKÖY Mezarlığı