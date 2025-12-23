Sabah saatlerinde açıklanan verilere göre gram altın 6 bin 132 liradan alınırken, 6 bin 208 liradan satılıyor.

22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 606 lira, satış fiyatı ise 5 bin 859 lira seviyesinde işlem görüyor. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 391 lira olurken, satış fiyatı 4 bin 523 liraya kadar yükseldi.

Çeyrek altın Kapalıçarşı’da 9 bin 879 liradan alınırken, 10 bin 112 liradan satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 9 bin 861 lira, satış fiyatı ise 9 bin 945 lira olarak kaydedildi.

Yarım altın 19 bin 740 liradan alınırken, 20 bin 218 liradan satılıyor. Tam altın ise 39 bin 505 lira alış, 40 bin 251 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.