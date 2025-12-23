Bakan Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, Jandarma tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, son 5 yıl içinde hesaplarında toplam 251 milyon TL’lik para hareketi tespit edilen 67 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 42’si tutuklanırken, 23’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda; Denizli’de 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık yapıldığı, Yalova’da nitelikli dolandırıcılık suçunun organize biçimde yönetildiği, İzmir’de trafo ve enerji nakil kabloları hırsızlığı gerçekleştirildiği, Iğdır’da göçmen kaçakçılığı yapıldığı, Muğla’da tefecilik faaliyetlerinde bulunulduğu, Tekirdağ ve Şanlıurfa’da ise terör örgütleriyle bağlantılı oldukları iddiasıyla vatandaşlardan para talep edilerek dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyal ile çeşitli miktarlarda nakit para ve ziynet eşyasına el konuldu. Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, “Vatandaşlarımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.