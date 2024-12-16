Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde hava sıcaklıklarının azalacağına dair uyarısı sonrası yün ve termal içlik satışları da arttı. Bursa'da yıllardır yün iç çamaşırı satan Naci Bağcı, kışın gelmesiyle birlikte dükkanının vitrinine eğlenceli bir afiş astı. Afişte yer alan "Doğalgaz faturasını düşüren donlar burada" yazısı, hem satışlarını artırmasına yardımcı oldu hem de çevresindekilere keyifli anlar yaşattı.



“Ben adamın hem parasını hem duasını alırım”

Yaklaşık 10 yıldır aynı afişle satışlarını arttırdığını kaydeden esnaf Naci Bağcı, “Akşama kadar vatandaşlar gelip resim çekiyor. Gazeteden, yerel medyadan görüp ziyarete geliyorlar. Afişin faydası oluyor tabi ürünlerde de hiç kimse hayal kırıklığına uğramıyor. Reklamımızdan dolayı herkes memnun kalıyor. Vatandaş yünü tanıdıkça daha fazla ilgi görüyor, eskiden bu kadar çok bilmiyorlardı ama şimdi hac umreye gidenler birbirlerine tavsiye ediyorlar. Ürünleri giyenler bizlere dua ediyor. Sağlıktan kandırıp tezgâhtarlık yapılmaz. Gelen müşterilerime esprili bir şekilde ‘ben adamın hem parasını hem de duasını alırım' diyorum” şeklinde konuştu.



Takımı bin 500 liradan satılıyor

Doğalgaz faturasını düşürmedin bedelini açıklayan Bağcı, “Ürünlerimiz Avustralya, Yeni Zelanda ve Merinos yünlerinden üretiliyor. Elimizden geldiği kadar kaliteye önem veriyoruz. XL bedene kadar 550 lira, XL bedeni ve üzeri 750 liradan satılıyor. Takım olarak ise bin 500 liradan satılıyor. Terlediğiniz zaman teri kısa sürede emiyor ve izole ediyor. Ayrıca kendini kurutarak koku oluşmasın engelliyor. 1 hafta, 10 gün değiştirme koku yapmaz” dedi.

Kaynak: İHA