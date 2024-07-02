TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 59'u 60 bin lira ile 2 milyon arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.

İhalenin en pahalısı, Zülfükar Güneli tarafından daire fiyatına, 2 milyon liraya alınan "İnzibat" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "İnzibat"ı, yine Zülfükar Günalı'nın 1 milyon 500 bin liraya satın aldığı "Alaycı Kuş" isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı ve Hacı Çelik'in 1 milyon 300 bin liraya satın aldığı "Alaca Höyük" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı izledi. TİGEM, 59 tayın satışından toplam 21 milyon 655 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA