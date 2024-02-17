Orhangazi’de dün kaldırımda emekli öğretmen Hüner Koyuncu'ya otomobiliyle çarpan M.Ö. hafif yaralanmıştı. Hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ö. adliyeye sevk edildi. M.Ö. taksirle 1 kişinin ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaza nasıl olmuştu?

Orhangazi’de Yalova-Bursa karayolunda meydana gelen kazada M.Ö. otomobiliyle önündeki kamyona arkadan çarpmış, savrulan otomobil daha sonra yol kenarında bulunan Hüner Koyuncu’ya çarpmıştı. Ağır yaralanan Hüner Koyuncu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA