

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşanan gerginlik sırasında araçtan inen sürücünün öfke dolu tavırları paniğe neden olurken, araçta bulunan kadın sürücü kucağındaki 2 yaşındaki kızını korumaya çalıştı. Anne, küçük çocuğun korkudan titreyerek ağlamaya başladığını ifade etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda yaşanan gerilim kısa sürede çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte olay büyük tepki toplarken, trafikte bu denli kontrolsüz davranışların ciddi tehlike oluşturduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Kaynak: İHA