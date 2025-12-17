

Olay, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-İzmir otobanına çıkmak için ilerleyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Volkswagen marka otomobilini yolun kenarına çeken sürücü, yangın tüpüyle müdahale etmek istedi.

Alevlerin bir anda çoğalmasıyla vatandaşlar da araçlarından aldıkları yangın tüpleriyle destek olmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gelirken, otomobilin motor kısmı tamamen küle döndü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.