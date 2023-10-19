Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek ve "Yüzyılın İzleri" temasıyla Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir etkinlik olacaktı. Ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazze'deki insanlık dramı nedeniyle festival ertelendi.

Festivalin küratörlüğünü Fahrettin Beceren üstlenirken, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Kosova, Macaristan ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen birçok fotoğrafçı, çalışmalarıyla festivale katılacaktı. Onur konuğu olarak ise Merih Akoğul yer alacaktı. Ayrıca, Fargana Gasimli, Haris Memija, Mehmet Gökyiğit, Milán Radisics, Suer Celina gibi uluslararası fotoğrafçılar da festivalde eserlerini sergileyecekti. Türkiye'den de birçok fotoğrafçının eserleri sanatseverlerle buluşacak ve Mehmet Turgut, Murat Germen, Derya Yüksel ve Ercan Arslan gibi deneyimli isimler söyleşilerde tecrübelerini paylaşacaktı.

Festivalin bu yılki teması "Yüzyılın İzleri" olacaktı. Bu tema altında, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak için kişilerin, kurumların, siyasi figürlerin ve kültürel etkilerin yansımalarıyla Dünya'daki benzer örnekleri sergilenecekti. Ayrıca, sanat, kültür, endüstriyel üretkenlik, günlük yaşam biçimleri ve toplumsal olayları belgelemek veya fotoğraflamak festivalin alt başlıklarını oluşturacaktı. Yan etkinlikler arasında atölyeler, gösteriler, sanatçı konuşmaları ve ustalarla söyleşiler gibi etkinlikler de düzenlenecekti.