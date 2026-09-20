Yıldırım Belediyesi'nin ilçede yaşayan kadınlara özel olarak düzenlediği Teleferikle Uludağ Turu, renkli görüntülerle sona erdi.

Yıldırım Belediyesi, ilçenin geleceğine yön veren fiziki yatırımlarını sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle desteklemeyi sürdürüyor. Kadınların sosyal ve kültürel hayata daha fazla yer almasını önemseyen Yıldırım Belediyesi, bu kapsamda gerçekleştirdiği çalışmalarına yenisi ekledi. Yıldırım Belediyesi'nin kadınlar için ücretsiz olarak düzenlediği Teleferikle Uludağ Turu, büyük ilgi gördü. İlçedeki tüm mahalleleri kapsayacak şekilde etaplar halinde gerçekleştirilen program, renkli görüntülerle sona erdi. Uludağ Turu'nun son konukları Esenevler, Yiğitler, Şirinevler, Bağlaraltı ve Vakıf mahallelerinde yaşayan kadınlar oldu. Çocuklarıyla birlikte Uludağ'a çıkan yüzlerce kadın, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Çeşitli etkinliklerle günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşan kadınlar, hem gönüllerince eğlendi hem de zirvenin eşsiz güzelliklerini keşfetti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Teleferikle Uludağ Turu'na katılarak kadınların mutluluğuna ortak oldu. Herkesle tek tek sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, çocuklarla da yakından ilgilendi. Başkan Yılmaz, Yıldırım halkının sosyal hayatına renk katan ve yaşam kalitesini artıran çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Yılmaz, 'Yıldırım'ı sadece yolları, parkları ve binalarıyla değil; sosyal yaşamıyla da güçlü bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Kadınlarımızın sosyal hayata katılımını artıran, aileleriyle birlikte kaliteli ve güzel vakit geçirmelerine imkan sağlayan projeleri önemsiyoruz. Bu anlayışla kadınlarımızı ve çocuklarımızı Uludağ'ın eşsiz güzellikleriyle buluşturduk' dedi.

Başkan Oktay Yılmaz, Teleferikle Uludağ Turu'nun kadınlardan yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Yılmaz, 'Bu program sayesinde kadınlarımızın günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşarak çocuklarıyla birlikte sosyalleşebilecekleri ve keyifli zaman geçirebilecekleri ortam oluşturduk. Teleferikle Uludağ Turu'nda toplam 10 bin kadın ve çocuğumuzu misafir ettik. Yıldırım'da kadınlarımızın hayatına değer katacak projeler üretmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Uludağ gezisinden duydukları memnuniyeti dile getiren kadınlar ise projeden dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.