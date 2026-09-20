TVF Kadınlar 2. Lig'de mücadele edecek olan Karacabey Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Karacabey Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Berra Balaban, İnci Dursun, Nilay Çalışkan, Bahar Bayat, Cansu Çelik, Sıla Yandı ve Sena Özge Topal ile anlaşma sağladı. Yapılan 7 yeni transferle birlikte kadrosunu güçlendiren Karacabey Belediyespor, yeni sezonda TVF Kadınlar 2. Lig'de başarılı bir sezon geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kulübün önümüzdeki günlerde yeni transferlerini de açıklaması bekleniyor.