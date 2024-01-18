Bursa’nın Karacabey ilçesinde FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. ve İ.A. polisin operasyonuyla yakalanırken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, aranan şüphelilere yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.B. (51) ve İ.A.’nın (45) Karacabey’de olduğu belirlendi. E.B. ve İ.A., saklandıkları iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındılar.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. ve İ.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.