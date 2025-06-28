Konuya ilişkin açıklama yapan İNDAK Başkanı Eyüp Köksal, şu ifadelere yer verdi:

“İhbarı alır almaz ekiplerimizle hızlıca organize olarak yangın bölgesine ulaştık. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ilgili kurumlarla iş birliği içinde hareket ettik. Gönüllü arkadaşlarımız büyük bir fedakârlıkla sahada görev aldı. Sahada hem yangın söndürme hem de soğutma çalışmalarına destek verdik.”

Başkan Eyüp Köksal, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“İNDAK olarak her türlü doğal afete karşı hazır ve organize bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür olaylarda gösterdiğimiz refleks, gönüllülerimizin eğitimli ve görev bilinciyle hareket ettiğinin göstergesidir. Emek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum.”

Yangının büyümeden kontrol altına alınmasında gönüllü ekiplerin hızlı müdahalesi etkili olurken, olayla ilgili resmi incelemeler ilgili kurumlarca sürdürülmektedir.