Mudanya sahil bandında izinsiz satış yaptığı öne sürülen seyyar satıcıların araçlarını kaldırmak isteyen belediye zabıta ekipleriyle satıcılar arasında tartışma çıktı.

Zabıta müdahalesine direnen satıcılar ile ekipler arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü. Çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti. Taraflar polis tarafından güçlükle ayrıldı.

Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan itiş kakış net şekilde görülürken, polis ekiplerinin araya girerek müdahale ettiği anlar da kayda geçti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sahil bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı.