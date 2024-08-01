 Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler 5 saatin sonunda tamamen kontrol altına alındı.

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Yangın, 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İyigün Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı.

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Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

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Kumaş üzerine geri dönüşüm yapan ve alevlere teslim olan fabrika ekiplerin söndürme çalışmaları sonrası 5 saat sonra kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, fabrikadan geriye enkaz kaldı.

Kaynak: İHA