İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan E.S. (21) isimli şahsın, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet sustalı bıçak, 12,76 gram uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 200 TL ve 18 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



