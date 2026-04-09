Tekirdağ'da su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla denetimler aralıksız devam ediyor.

Tekirdağ İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, yasadışı su ürünleri avcılığıyla mücadele etmek ve caydırıcılığı artırmak amacıyla eş zamanlı denetimler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda perakende satış yerleri, göl ve göletler ile av araçları kontrol edilerek mevzuata uygunluk denetleniyor.

Yetkililer, denizden sofraya kadar uzanan süreçte gıda güvenilirliğinin sağlanması için sahada çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.