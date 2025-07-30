Bursa'da 28.05.2019 tarihinden itibaren ilgili mevzuat gereği eğlence amacıyla havai fişek, işaret fişeği, maytap, meşale ve benzeri patlayıcı ile yanıcı maddelerin kullanımı, yerel mülki amirin iznine tabi tutuldu. Ormanlık alanlar, korular, parklar ve mesire yerleri gibi yangına hassas bölgelerde söz konusu maddelerin kullanımına kesinlikle izin verilmezken, bu durum yasaklandı.

Valilik ve ilçe kaymakamlıkları havai fişek atılmasına kesinlikle müsaade etmiyor. Güvenlik kaynakları, havai fişek atanların 112 ihbar hattına bildirilmesini isterken, sıcak havalar ve yangın riskiyle de hem polis hem de jandarma bölgelerinde şenlik ve düğünlerde patlatma yapanlara işlem uygulanıyor.

Kanuni düzenlemelere göre, "Herhangi bir şenlik, düğün veya özel günlerde havai fişek kullanılabilmesi için eğlenceyi düzenleyen kişi veyahut kurumun, eğlencenin yapılacağı yerin mülki amirliğinden dilekçe ile izin talebinde bulunması, akabinde havai fişek kullanımı ile ilgili yeterlilik belgesi bulunan yetkili kişilerce, havai fişek atılacak yerin çevresinde yanıcı, yakıcı ve patlayıcı madde bulunmayacak şekilde gerekli çevre emniyeti ve güvenliği alındıktan sonra kullanılması gerekiyor. İzinsiz yapıldığı tespit edilen havai fişek kullanımının 'TCK Madde 170 Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adli işleme tabi olduğu yine 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulanabileceği" ifade ediliyor

Kaynak: İHA