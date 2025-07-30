Kaza saat 05.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Alibeyköy mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Tarık K.(23) yönetimindeki 16 KJU 67 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden sürücü Cemil Ö.(36) yönetimindeki 03 ADR 098 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki arkadaşı Engin D.(24) araçta sıkışarak yaralandı. Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ