Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun trafiğe rağmen ambulansın sirenini duyan sürücüler, sağduyulu davranarak araçlarını uygun şekilde konumlandırdı. Şeritlerin kontrollü biçimde açılmasıyla birlikte ambulans için geçiş koridoru oluşturuldu.

Sürücülerin fermuar sistemini nizami şekilde uygulaması sayesinde ambulans, vakit kaybetmeden ilerleyişini sürdürdü. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Ortaya çıkan görüntüler, trafikte ambulanslara yol vermenin ve fermuar sistemini doğru uygulamanın hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi.