Kağıthane'deki deki kanlı aile faciası Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.’nin (28) yaşadığı eve gelen Rüzgar Eser, eşini silahla yaralayıp, olay sırasında evde baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı darbetmeye başladı.

Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan Nurşin E. ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EŞİNİ TEHDİT ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay öncesi Rüzgar Eser'in boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E. ile görüntülü konuştuğu anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, eşi ve kızı ile konuşan Rüzgar Eser'in 'Nurşin 2-3 ay sabret, seni öldüreceğim, sakın geri adım atma. Seni parçalara bölüp ayıracağım. Seni parçalara bölmezsem… Benim bu kinim böyle dursun tamam mı! İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak, yetimhanede büyüyecek' dediği anlar yer aldı.

SERBEST BIRAKILDI, ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Yaşananların ardından gözaltına alına kayınvalide, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözündeki morluklar ve başındaki yarayla dikkat çeken kayınvalidenin bitkin, üzgün ve yorgun olduğu görüldü.