Olay, Bursa-Ankara karayolu Babasultan Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan sürücünün kullandığı hafif ticari aracın motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın aracı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.