Bursa Büyükşehir Belediyesi, son günlerde gündeme gelen su faturalarına ilişkin açıklamada bulundu. Belediyenin paylaştığı bilgilendirme görsellerinde, faturalarda indirim yapılması için gerekli teknik ve yasal sürecin sürdüğü ifade edildi. Açıklamada, “Su faturalarında indirim için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” denildi.

İNDİRİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Paylaşılan bilgilere göre yeni düzenleme üç aşamada hayata geçirilecek:

1- BUSKİ GENEL KURULU

Hazırlanan teklif önce BUSKİ Genel Kurulu gündemine alınacak ve görüşülecek.

2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

Tarife değişikliği daha sonra Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oylanarak karara bağlanacak.

3- YENİ TARİFE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kararın ardından yeni su tarifesi uygulanmaya başlanacak. Düzenlemenin 1 Haziran 2026 tarihli endeks okumasında devreye alınmasının planlandığı belirtildi.

“EKSTRA ZAM YAPILMADI” MESAJI

Belediyenin açıklamasında dikkat çeken bir diğer detay ise su tarifelerine ilişkin oldu.

Açıklamada:

4 Temmuz 1994 tarihinde BUSKİ Genel Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda su tarifelerinin her ay enflasyon artış oranına göre güncellendiği belirtildi.

Son endeks okumalarına yansıyan farkın da bu rutin güncellemeden kaynaklandığı ifade edildi.

Bunun dışında 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla su fiyatlarına yönelik herhangi bir ek fiyat artışı uygulanmadığı vurgulandı.

“TEKNİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin paylaştığı bilgilere göre süreç şu anda hazırlık aşamasında bulunuyor.

* Teknik çalışmaların sürdüğü

* 2026 Mayıs ayında yapılacak BUSKİ Genel Kurulu’na hazırlık yapıldığı

* Büyükşehir Belediye Meclisi kararı sonrası uygulamanın başlayacağı ifadelerine yer verildi.

“VATANDAŞLARIN BEKLENTİSİNİ BİLİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi açıklamasında vatandaşların beklentisinin farkında olunduğu belirtilerek şu mesaj verildi:

“Hedefimiz; kaliteli, sürdürülebilir ve erişilebilir su hizmetini en doğru şartlarda sunmak.”