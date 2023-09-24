Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde uygulamalara devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde aranması olan 2 kişi yakalanırken, üzerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde vatandaşların huzur ve güvenliği için Osmangazi ilçesinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 383 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı, üzerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Ekipler trafikte de kuralları çiğneyen sürücülere geçit vermedi. 132 araç kontrol edildi, toplam 18 araç sürücüsüne toplam 87 bin 142 lira para cezası kesildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliği için devam edeceğini duyurdu.