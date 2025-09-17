Bursaspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu stadında oynanan kupa maçında kadroda büyük bir revizyon yaptı. Arnavutköy Belediyespor maçında forma giyen Sefa Narin'in dışında ki tüm oyuncularını dinlendiren Adem Çağlayan, yedek bekleyen oyunculara şans tanıdı.

Karadeniz Ereğlispor karşısında kaleyi Anıl Atağ korurken, geri üçlüde Alperen, Furkan ve Emir, orta sahada Sefa , Enes, Zeki ve Tunahan, kanatlarda Hamza ve Barış ve ileride Emrehan görev aldı.

Maça kontrollü başlayan her iki ekipte geliştirdikleri cılız atakları gole çeviremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 2. yarısında Sefa'nın yerine Hakkı, Enes'in yerine Tayfun'u dahil eden Bursaspor teknik direktörü Adem Çağlayan orta sahada üstünlüğünü almaya çalıştı.

Ancak Karadeniz Ereğlispor 54. dakikada kazanılan serbest vuruşta golle buluştu. Bursaspor alt yapısında yetişen Çağatay Yılmaz kullandığı serbest vuruşu gole çevirdi. 1-0

Bu gole hemen cevap veren yeşil beyazlılar, son kanattan Emrehan'ın ortasında gelen topa harika bir şekilde vuran Tayfun'la, topu ağlarla buluşturarak durumu 1-1'e getirdi.

Golden sonra ataklarını sıklaştıran Bursaspor, 65. dakikada İlhan Depe'nin düşürülmesiyle serbest vuruş kazandı. Tayfun'un kullandığı serbest vuruşu kafayla ağlara bırakan Emrehan yeşil beyazlıları 2-1 öne geçirdi.

Galibiyet golünden sonra 77. dakikada Emre, 80. dakikada Hamza ve 84. dakikada İlhan Depe ile 3. gole yaklaşan Bursaspor, gelişen Ereğli ataklarında ise kaleci Anıl'ın başarılı kurtarışlarıyla beraberlik golü şansı vermedi.

Maçta başka gol olmayınca Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselen ekip Bursaspor oldu.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT