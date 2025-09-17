Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde bir saate kadar otopark ücretsiz olurken, Görükle Kampus otoparkında 10 dakikaya kadar ücretsiz sonrasında 50 TL ücret alınacak. Üniversite öğrencileri için yıllık otopark abonman ücretleri ise 3 bin TL, vatandaşlar için 4 bin 500 TL fiyat belirlendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Görükle Kampüsü'nde başlattığı Akıllı Kampüs çalışmaları kapsamında önemli bir dönüşüm sürecine giriyor. Bu kapsamda kampüs içerisindeki otoparklar ücretlendirilecek, elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve araştırma altyapısını güçlendirmek için kullanılacak.

Kuruluşunun 50. yılını kutlayan Bursa Uludağ Üniversitesi, ana kampüsü olan Görükle Kampüsü'nde büyük bir dönüşümü başlatıyor. Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde tüm altyapı yatırımlarını tamamlayan Üniversite, HGS Park sistemine geçecek ve otoparklardan ücret almaya başlayacak.

Uzun yıllardır kampüs içerisindeki kazalar, hatalı otoparklar ve kontrolsüz giriş çıkışlar nedeniyle çok sayıda problemle karşı karşıya kalan BUÜ Yönetimi, Görükle Kampüsü'nü en modern teknolojilerden biri olan HGS Park sistemi ile hem koruyacak hem de bu yöntemden elde edeceği gelir sayesinde önemli bir maddi kazanım sağlayacak.

2025 yılı başından itibaren farklı uzmanlık alanlarından konuyla ilgili görüşler alan BUÜ Yönetimi, son olarak PTT ile yaptığı toplantıların ardından Görükle Kampüsü için en iyi yöntemin HGS Park sistemi olduğuna kanaat getirdi. Başlattığı altyapı çalışmalarında sona gelen üniversite yönetimi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde sistemi hayata geçirmeyi planlıyor. Son olarak Üniversite Senatosu'nda da kabul edilen sistem, 25 Eylül'de Görükle Kampüsü'nde uygulamaya alınacak.

Bursa Uludag Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz yaptığı açıklamalarda üniversite kampüsünün kontrolsüz bir hal aldığını vurgulayarak, "Ya kampüsü kendi haline bırakacaktık ve fiilen kampüs mahallelerin bir parçası olacak ve kontrolsüz bir hale gelecekti, ya da burası bir üniversite kampüsü, öğrencileri, hastanesi, fakülteleri olan sınırları belirli bir kampüs ve dolayısı ile o sınırlarımızı güvenli halde kontrol altında tutmamızın bir yolunu arayacaktık ve bizde bir yol arayışına çıktık ve akıllı kampüste karar kıldık. HGS park sistemi bu projenin ilk adımını oluşturuyor ve akıllı kampüse doğru bir modele doğru götürmek istiyoruz" dedi.

Sistemi uygulamaya almak için Görükle mahallesi ve İzmir Yolu tarafından iki farklı girişi bulunan kampüsün içerisine 9 adet HGS Park kamerası yerleştirildi. Kampüse giren araçlar 10 dakika içerisinde çıkış yapmadığı takdirde HGS Park uygulaması devreye girecek ve Hastane otoparkı ilk saat ücretsiz, 1-2 saat 50 TL, Görükle Kampus otoparkları 2 saat 50 TL, öğrenci yıllık abonman 3 bin TL, Ticari işletme çalışanları ise yıllık abonman 3 bin 500 TL olarak ücretlendirilecek.

Üniversite yönetimi, bu düzenlemeyle birlikte Görükle Kampüsü'nü sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda sosyal destek ve çevresel sürdürülebilirliğe de öncülük eden bir yaşam alanına dönüştürecek çalışmaları başlatmış olacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi, bu yeni düzenlemelerle hem çevreyi hem öğrencileri hem de tüm kampüs paydaşlarını gözeten sürdürülebilir ve güvenli bir kampüs ortamı oluşturmayı hedefliyor.