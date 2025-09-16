Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da yer aldığı 20 kişi tutuklandı, 10 kişi yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik ‘irtikap’, ‘rüşvet, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ da dahil bir dizi suçtan soruşturma başlatılmış, söz konusu soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da yer aldığı 39 kişi tutuklama, 6 kişi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı verilirken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 kişinin sorgu işlemleri devam ediyor.