Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, polislerin üzerine pitbull cinsi köpeğini saldı. Köpeğin ve şüphelinin saldırısı sonucu 2 polis yaralandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil A.’nın eşi S.A.’ya şiddet uyguladığı ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen polisler, kadını ve çocuğunu almak isteyince öfkelenen Halil A., pitbull köpeğini ekiplerin üzerine saldı. Köpeğin saldırısı sonucu bir polis bacağından yaralandı. Hayvanın etkisiz hale getirilmesinin ardından Halil A. gözaltına alınmak istendi.

Ancak gözaltı sırasında da direnen Halil A., bir polis memurunu kolundan yaraladı. Olayda yaralanan iki polis hastaneye kaldırılırken, şiddet mağduru kadın ve çocuk koruma altına alındı.

Şüpheli Halil A. emniyetteki işlemlerinin ardından "görevli memura mukavemet ve mala zarar verme" suçlarından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan Halil A., cezaevine gönderildi.