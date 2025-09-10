Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl Alanyurt yolu üzerinde seyir halinde olan Bedrettin G.(55) yönetimindeki 34 DET 700 plakalı otomobil, MR Dizayn önünde sağ şeritten sol şeride geçmek isteyen Recep S.'nin (72) kullandığı elektrik bisiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan yaşlı adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası yansıdı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK