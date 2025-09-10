Yerlikaya, FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla iletişim kuran, sözde yardım kuruluşlarına finansman sağlayan ve sosyal medyada örgütün propagandasını yapan şüphelilere yönelik operasyonların 19 ilde gerçekleştiğini belirtti. Yakalanan 53 şüpheliden 40’ının tutuklandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini aktardı.

Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, “Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullanarak, devletin bütünlüğüne ve milletin huzuruna kastedenlerle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.