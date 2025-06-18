Şans eseri kazada yaralanan olmazken, motosikletlerde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Karacabey ilçesi Sırabademler Mahallesi 14 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yol ağzında dikkatsiz geçen iki motosiklet sürücüsü yol kesiminde kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler yola savrulurken, sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.



O anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki motosikletin çarpışma anı ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.