Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşma, kapalılık kararı nedeniyle basına kapalı yapıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Cemal Zeynal ve Ahmet Emir Zeynal hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 28 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, suça sürüklenen çocuklardan B.S.Z.’nin "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 32 yıl, T.Y.Z.’nin de aynı suçlardan 25 yıl hapisle cezalandırılmalarına ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Umut Kılınç ise hakaret suçundan para cezasına çarptırıldı. Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır ve Eyyüp Demir tüm suçlamalardan beraat ederken, ağabey Hakkı Can Çakır ise basit yaralama suçundan 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Verilen kararın ardından adliyede alkış sesleri yükselirken, bazı kişilerin ağladığı görüldü. Ölen gencin yakınları, duruşma sonrası adliye önünde açtıkları pankartlarla basın açıklaması yaptı.

"4 sanıkta bütün suçlardan dolayı ceza aldı"

Dosyada kararın verildiğini dile getiren Avukat Umur Yıldırım, "Zeynal ailesindeki tüm sanıklar, Hakan’ı öldürmeden dolayı müebbet, Şahin ağabey ve Hakkı’yı öldürmeye teşebbüsten dolayı ikişer defa müebbet yollamasıyla ceza aldı. Yine annesi ve Eyüp Bey’i yaralamadan dolayı ayrı ayrı 5 defa ceza aldılar. Burada yetişkin olan baba Cemal Zeynal ve Ahmet Zeynal müebbet artı 28 ve 30 yıl aldılar. Müebbet de var tabii ki. 14 yaşındaki sanık suçu tamamen kabul etmişti. Aslında tek başına bu eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti, mahkeme buna itimat etmedi. Yine 14 yaşındaki çocuk için de müebbet hapis cezası verdi ama Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesinden dolayı cezasında indirim uyguladı. Küçük olan çocuk için toplamda 24 yıl ceza çıktı tüm bu suçlardan dolayı. 17 yaşındaki B.Z. isimli sanık için de yine öldürmeden dolayı müebbet verdi. Yaşı küçük olduğundan dolayı cezada indirim uyguladı. Totalde 30 yıla yakın bir ceza verdi B.Z. için. Tüm 4 sanıkta bütün suçlardan dolayı ceza aldı. Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Adalet bir nebze olsun bizim için sağlandı. Umarım bu karar istinaf ve Yargıtay’dan da geçerek kesinleşir. Bundan sonra umarım bir emsali olmaz. İçimiz bir nebze olsun soğudu ama bu adalet bizim için sağlanmadı. Nihayetinde Hakan öldü ve geri gelmeyecek" dedi.

"Adalet yerini buldu"

Gözü dolan baba Şahin Çakır ise, "Ben sadece Umur Yıldırım diyorum. Sağ olsun bugüne kadar yanımızdan ayrılmadı. Bize kardeşlik yaptı, çocuklarıma ağabeylik yaptı. Tüm ailelere sesleniyorum. 2-3 avukat tutmayın, tek Umur Yıldırım yeter. Bu kadar diyorum. Başka bir şey yok. Adalet yerini buldu. Tüm gelen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin" diye konuştu.