Ligin 27. hafta erteleme mücadelesinde Stanimir Stoilov’un çalıştırdığı Göztepe ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, hakem Alper Akarsu’nun düdük çaldığı maçta Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Lider Galatasaray, konuk olduğu Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçtan önemli dakikalar

5' Galatasaray sol kanatta taç çizgisinin hemen yanında kazandığı serbest vuruşta topun başına Leroy Sane geldi. Alman oyuncunun ceza sahası altı pas içerisine doğru kestiği ortayı Barış Alper iyi yükseldi ve uzak direğe doğru kafa vuruşunu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

5’ Gol… Göztepe 0-1 Galatasaray (Barış Alper)

19' Galatasaray İzmir deplasmanında farkı ikiye çıkarttı. Pozisyonu başlatan İlkay, ceza sahası içinde Sallai'den aldığı topuk pasıyla sol tarafta tekrar topla buluştu. Son çizgiye kadar inen İlkay, içeriye çevirdiği topu kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu.

19’ Gol… Göztepe 0-2 Galatasaray (İlkay)

İlk yarı sonucu: Göztepe 0-2 Galatasaray

46' İkinci yarı başladı.

50' Göztepe farkı 1'e indirdi. Göztepe'nin organize atağında sol kanattan altı pas içine doğru açılan ortayı Juan çok iyi yükseldi ve durumu 2-1'e getirdi.

50’ Gol… Göztepe 1-2 Galatasaray (Juan)

75’ Gol… Göztepe 1-3 Galatasaray (Lemina)