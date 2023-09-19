Bursa İl Sağlık Müdürünün görevden alınmasını ardından istifa edecek isimler de belli oldu. İşte iddialara göre istifa edecek isimler.

bgazete.com.tr'in haberine göre; Bursa İl Sağlık Müdürü’nün görevden alınmasının ardından Bursa’da deprem. İddialara göre destek hizmetleri, personel hizmetleri gibi pek çok bölümde başkan ve başkan yardımcıları görevinden ayrılma kararı aldı.



İşte o isimler

İddialara göre yarın istifasını iletecek ilk isimler şöyle;

Destek hizmetleri Başkanı Erol Dinçer

Destek hizmetleri Başkan Yardımcısı Cafer karagöz

Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı İbrahim Özçelik

Kamu Hastaneleri Başkanı Salih Metin

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Gökhan Taşkın

Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Aygün