Davul zurna eşliğinde eğlenceli anlara sahne olan merasimde damat ve sadıç öküz arabasının üzerinde yemek de yedi. Ortaya çıkan ilginç görüntüler düğüne katılan davetlileri ve çevredeki vatandaşları hem şaşırttı hem de gülümsetti. İznik’in geleneksel düğün kültürüne farklı bir renk katan bu anlar gülümsetti.

Yaşanan ilginç görüntülerin bir gelenek olduğunu belirten Hakan Balaban, "İznik’te düğün cemiyetleri bu anlar İznik’te yıllardır yapılmaktadır. Güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA