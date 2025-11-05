Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sapanca Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Etkileri" konulu eğitim programı, Sapanca Nazmiye-Ömer Sözer Ortaokulu’nda öğrencilerin yoğun katılımıyla yapıldı. Eğitim çerçevesinde çocuklara küresel ısınmanın nedenleri, iklim değişikliğine bağlı meteorolojik afetlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve günümüzde artan kronik rahatsızlıkların çevresel faktörlerle ilişkisi anlatıldı. Uzman eğitmenler, görsel sunumlar ve interaktif anlatımlarla öğrencilerin odağını topladı ve iklim değişikliğinin yalnızca doğayı değil, insan yaşamını da doğrudan etkilediğini anlatan bilimsel tezler sundu.

Programda ayrıca farkındalığın artırılması, enerji tasarrufu, geri dönüşüm alışkanlıklarının geliştirilmesi ve doğa dostu davranışların benimsenmesi gerektiği ifade edildi. Öğrencilere çevreyi kirleten unsurların kaynakları, kirliliğin insanlara ulaşma yolları ve sağlığa olan etkileri örneklerle ifade edildi. Eğitim, öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle son buldu.