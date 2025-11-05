

Gündemin 2‘inci maddesinde Botanik Park’ta hayata geçirilecek yeni nikah sarayı projesi için, plan değişikliği meclisten geçti.

Kararın hayırlı olmasını dileyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban "Proje içersinde 150 kişilikte salonu var. 200 kişilikte salonu var. 500 kişilikte salonu var. 500 kişilik salonumuzu çok amaçlı kullanılacak bir salon olarak da kullanabilirsiniz. Kültürel, eğitimsel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği bir salon olarak düşünebilirsiniz. Kır nikahı yapılabilir ya da özel etkinlik, toplantı gibi şeylerin yapılabileceği bir yerleşke"

Kaynak: YAVUZ YILMAZ