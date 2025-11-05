Sakarya Üniversitesi (SAU) Siber Güvenlik Öğrenci Topluluğu, dijital dünyadaki tehditlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir etkinlik düzenledi. Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilen "Siber Güvenliğe Giriş" başlıklı derse, bilgisayar, yazılım ve siber güvenlik mühendisliği bölümlerinden çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Etkinliğin temel amacı, öğrencileri siber güvenlik alanında temel konularda bilinçlendirmek olarak belirlendi. Eğitim içeriğinde; güncel siber saldırı çeşitleri, sistemlerde güvenlik açığına sebep olan unsurlar ve bu tehditlere karşı alınması gereken bireysel ve kurumsal önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.

Etkinliğin dikkat çeken yönlerinden biri de konuşmacı profili oldu. Sektörde aktif olarak staj yapan ve siber güvenlik alanında deneyim kazanmış öğrenciler, konuşmacı olarak kürsüye çıktı. Bu öğrenciler, edindikleri pratik bilgileri ve saha tecrübelerini doğrudan akranlarıyla paylaşarak interaktif bir öğrenme ortamı sağladı. Teknik konuların yanı sıra, siber güvenlik alanındaki kariyer imkanları da etkinliğin gündemindeydi. Konuşmacılar, sektördeki güncel iş imkanları, istihdam süreçleri ve kariyer planlaması hakkında katılımcılara değerli bilgiler sundu. Etkinlik, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.