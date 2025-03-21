CHP Bursa’nın çağrısıyla yüzlerce vatandaş Kent Meydanı’nda bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de alana gelerek destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde CHP Bursa, İmamoğlu'na destek amaçlı sokakları doldurdu.

Genç yaşlı demeden yüzlerce vatandaş Bursa Kent Meydanı'nda İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek sloganlar atıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, İmamoğlu'na destek olmak için alana geldi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş bir basın açıklaması yaptı. Yeşiltaş, "Erdoğan iktidarı, tükenen siyasi ömrünü uzatmak için artık topyekûn bir millet iradesi gaspına yönelmiştir. Bu yaşananlar sadece bir partinin değil, 86 milyon yurttaşımızın geleceğine dönük bir müdahaledir. 31 Mart 2024 seçimleriyle birlikte, halkın güçlü iradesi Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yapmıştır. Yerel yönetimlerde hayata geçirdiğimiz halkçı, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile Türkiye'de yeni bir umut doğmuştur. Ancak bu umut Erdoğan iktidarının korkularını tetiklemiş, milletin tercihine dönük açık bir baskı ve saldırı süreci başlamıştır. Bugün gelinen noktada bu saldırıların en tehlikeli aşamasına tanıklık ediyoruz. 23 Mart'ta gerçekleştireceğimiz tarihi ön seçim öncesinde, 18 ve 19 Mart 2025 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Ön Seçim Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, İstanbul'daki birçok yol arkadaşımız, belediye başkanlarımız, gazeteciler ve fikir insanları gözaltına alınmıştır. Bu, doğrudan milletin önüne konulan bir darbedir.

Sandığa, seçime ve halkın iradesine karşı uygulanan bir darbe... Halkın kararını yok saymak, önüne engel koymak, yerine karar vermeye kalkmak hiçbir demokratik hukuk devletinde kabul edilemez. İktidar, gücünü milletten değil, dar bir çıkar çevresinden alıyor. Bugün ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen bu siyasi azınlık, Cumhuriyetin temel ilkelerini askıya almak ve çok partili hayatı sona erdirmek üzere harekete geçmiştir. Ancak bilinmelidir ki: Cumhuriyet Halk Partisi susmaz! Ekrem İmamoğlu yalnız değildir! Millet iradesi teslim alınamaz. Adalet ve demokrasi talep eden herkesin yüreği bugün Ekrem İmamoğlu ile birlikte çarpmaktadır. Bu büyük millet, dün nasıl demokrasisine sahip çıktıysa, bugün de bu darbe girişimine karşı aynı kararlılıkla durmaktadır. Gücümüzü halktan alıyoruz. İnancımızı Cumhuriyet'ten alıyoruz. Cesaretimizi 100 yıllık mücadele geleneğimizden alıyoruz. Biz, milletin iktidarını kurmaya geliyoruz!

Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz: Tüm yurttaşlarımızı, 23 Mart'ta partimizin ön seçiminde oy kullanmaya, örgütlenmeye, partimize üye olmaya ve bu büyük demokrasi yürüyüşüne katılmaya davet ediyoruz. Milletin karşısına çıkmaktan korkanlara sesleniyoruz: Sandıktan kaçmayın, mertçe mücadele edin. Çünkü sonunda yine millet kazanacak. Bu ülke yeniden özgür olacak! Her şey çok güzel olacak.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Yüreğinize sağlık gençler. Bu mücadele gençler ve geleceğimiz için. Bu ülkeye barışı da huzuru da adaleti de getirmek isteyenler. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyenler hoş geldiniz. Biz büyük bir milletiz. Yurdunu işgalcilerden kurtarmış, saltanatlar yıkmış Büyük Millet Meclisi'ni kurmuş büyük bir milletiz. Kahraman bir milletiz. Biz boyundurluk altına almak isteyenlere 'dur' demiş bir milletiz. Milli marşımızın ilk kelimesi nedir? 'Korkma'dır. İşte millet burada. Biz büyük bir milletiz. Zalimin zulmüne asla boyun eğmeyen bir milletiz. Sevgili adalet dostları, bu ülkenin barışından yana olanlar, bu ülke ayakta, hakkını hukukunu korumak için geleceğini korumak için herkes ayakta. burası demokrasi meydanı. Bu meydan milletin meydanı. Biz diyoruzki milletten büyük güç yoktur. Millet ne derse o olur. Vatandaşın feryadını duymuyorlar. Halka saygı duymuyorlar ama biz öğreteceğiz. Vatandaşı birbirine düşürmeye çalışanlar ama biz birleşeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Bozbey, "Onlar sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu bir kişidir, onlar sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu sadece belediye başkanıdır. Onlar sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu sadece Cumhurbaşkanı adayıdır. Hayır Ekrem İmamoğlu milletin sandıkta gösterdiği adıdır. Bu yüzden diyoruz ki hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz. Her yer Saraçhane. Hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz. 23 Mart'ta sandıkları kurcacağız. Ön seçimimiz bir irade gösterisi haline gelecektir" dedi.