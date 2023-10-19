Bursa'da Jandarma ekipleri tarafından yasa dışı bahis, tombala ve oyun makinelerine yönelik uygulama yapıldı.

335 personel ile yapılan uygulamada, 9 dernek ve 312 iş yeri denetlendi. Gerçekleştirilen uygulama sonucunda 3 bin 747 şahıs sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs ise gözaltına alındı. Ayrıca 14 şahsa 48 bin 380 TL idari para cezası kesildi.

1 tabancanın da ele geçirildiği operasyonda, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince Uyuşturucuya Özendirme, Müstehcenlik ve Yasadışı 128 bahis sitesinin erişimi engellendi.