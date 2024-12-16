Kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı bölgede, beyaza bürünen manzara tatilcileri kendine çekti. Vatandaşların bazıları araçların arkasına halat bağlayarak kayak yapmayı tercih ederken, bazıları kar yağışını coşkuyla halay çekerek kutladı. Eğlence dolu anlar amatör kameralara yansırken, kar topu oynarken dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düşen bir kişi yaralandı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kar yağışının etkisiyle yolda kalan sürücüler, halat yardımıyla birbirlerine destek olarak araçlarını kurtardı. Jandarma ekipleri ise 8. kilometreden itibaren zincir takmayan araçların geçişine izin vermiyor.