

Karacabey Ovası ayçiçeklerinin açmasıyla adeta tabloya döndü. Sarı tarlaların güzelliği sosyal medya fenomeni Süleyman Ateştepe tarafından drone kamera ile görüntülendi. Geniş tarlalarda boy veren ayçiçekleri, adeta tabloyu andıran görüntüler oluşturdu. Büyüleyici manzara drone ile havadan görüntülendi. Karacabey Ovası'nda açan ayçiçekleri, hem bölge halkının hem de doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Sarının enerjisiyle dolan ovada oluşan renk cümbüşü, görenleri kendine hayran bırakıyor. Üreticiler, bu güzelliğin ardında aylar süren emeğin yattığını belirterek, ayçiçeğinin hem tarım hem de görsel açıdan bölgeye değer kattığını ifade ediyor. Hasat dönemine kadar Karacabey Ovası, doğanın en güzel tablolarından birine ev sahipliği yapmayı sürdürecek.