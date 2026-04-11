Tekirdağ'da balıkçılar tarafından ölü bulunan nesli koruma altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağası, ölüm nedeninin belirlenmesi için incelemeye alındı.

Tekirdağ'da balıkçılar tarafından kıyıya yakın bir noktada ölü bulunan deniz kaplumbağası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Ekibi tarafından teslim alınarak ilk incelemesi yapıldı. Nesli koruma altında bulunan caretta caretta türü kaplumbağa, detaylı inceleme için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gönderildi. Uzman veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilecek nekropsi işlemiyle deniz kaplumbağasının ölüm nedeninin net olarak ortaya konulması hedefleniyor. Yapılacak incelemelerde elde edilecek bulguların deniz canlılarının karşı karşıya kaldığı risklerin belirlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, deniz ekosisteminin korunması açısından bu tür olayların büyük önem taşıdığını vurgulayarak, vatandaşların kıyı bölgelerinde karşılaştıkları benzer durumları vakit kaybetmeden ilgili kurumlara bildirmelerinin kritik olduğunu ifade etti.