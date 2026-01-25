Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği tır, karşı şeride geçerek 16 BLK 279 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.