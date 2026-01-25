Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi, İncirli Caddesi'nde ilerleyen sürücü, aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark edince otomobili yol kenarına çekerek durdu. Kısa süre sonra dumanların yerini alevler aldı. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyeceğini anlayan sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

