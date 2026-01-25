Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 06 DUF 624 plakalı cipi durdurdu.

Alkol kontrolü yapılan sürücü bir anda aracına binerek kaçmaya başladı. Cadde üzerinde yaşanan kovalamacada sürücü refüje çarptı. Kaza sonucu lastikleri patlayan cip, 100 metre daha kaçarak durdu.

Ekipler tarafından gözaltına alınan sürücü ama Muhammet C.'ye 1,90 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.