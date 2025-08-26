T1 ile T2 hattı entegre oluyor

Bursa'nın trafik sıkıntısını en aza indirmek için toplu taşımayı özendirmeye ve kesintisiz ulaşımı sağlamaya yönelik projeleri tek tek hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, T1 ve T2 tramvay hatlarını birbirine entegre edecek çalışmayı başlatıyor. Projeyle, toplam 9 bin 445 metre uzunluğa ve 11 istasyona sahip olan T2 hattının Terminal İstasyonu'ndan kalkan trenlerin T2 Kent Meydanı İstasyonu'ndan geçip mevcut T1 güzergahını takip ederek tekrardan terminale ring yapması amaçlanıyor.



Çalışmalar 27 Ağustos'ta başlıyor

Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından 27 Ağustos 2025-03 Eylül 2025 tarihleri arasında test sürüşlerinin yapılacağı entegrasyon çalışmaları sonunda, vatandaşlar Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Heykel Hanlar Bölgesi arasında tramvay ile aktarma olmadan seyahat edebilme imkanı bulacak.

Kaynak: İHA